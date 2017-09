Jedes zweite Jahr reist Bastian Brun, ohne etwas zu bezahlen, wochenlang durch Kanada. Mit seinem Elite-Curling-Team tritt er dort gegen die Besten der Welt an. Die Kosten kommen über Preisgelder, Sponsoren und Sporthilfebeiträge wieder rein. «Ausgezahlt bekommen wir zwar nichts, aber wir kommen viel rum», sagt Brun.

Der 31-Jährige ist Basels bester Curler und der einzige, der neben der Basler Curling Meisterschaft mit White Stars Arlesheim auch internationale Turniere spielt. Brun gehört seit 2014 zum Team Dübendorf um Skip Felix Attiger. 2018 könnte ihr Jahr werden, aber dazu später mehr.

Brun wächst in Luzern auf. Seine Mutter Anita war selber Elite-Spielerin. Deswegen fängt der kleine Bastian schon mit sieben Jahren mit dem Curlingspielen an. «Bei Randsportarten wie Curling ist es typisch, dass man über die Familie in den Sport kommt», sagt Brun.

Absage von der Armee

Schon in jungen Jahren steht er jeden Tag auf dem Eis. Mit 16 reist er regelmässig durch die ganze Schweiz, mit 20 wird er Junioren-Schweizer-Meister. Er bewirbt sich als einer der ersten Curler für die Spitzensport-RS bei der Schweizer Armee, fungiert quasi als Eisbrecher. Doch weil die Bürokratie nicht schnell genug ist, bekommt er eine Absage. Ein Jahr später dürfen seine ein Jahr jüngeren Teamkollegen die Spitzensport-RS machen.

«Im Nachhinein bereue ich es, dass ich diese Chance nicht erhalten habe», sagt Brun, der nach der Absage erst mal mit dem Profi-Traum abschliesst. Statt auf den Sport setzt er auf ein Studium und zieht deswegen nach Basel. Zunächst kennt er in der Stadt niemanden. Später verliebt er sich in eine Baselbieterin. Heute wohnt er gemeinsam mit ihr am Rand des Allschwiler Walds und denkt nicht daran, die Stadt wieder zu verlassen.

Sportpreis für Universiade-Silber

Weil es in Basel aber kein Elite-Team gibt, pendelt Brun fürs Curlingspielen zunächst nach Bern. Im Team Zähringer ist der Basler Skip Bernhard Werthemann (EM-Halbfinal 03 und WM-Sechster 04) sein Ziehvater. «Zu Beginn war Bastian als Rookie sehr zurückhaltend, doch schon bald hat er sich zu einer richtigen Teamstütze entwickelt. Vor allem, weil er taktisch immer mitgedacht hat, haben wir gut harmoniert», sagt Werthemann.

Auch für Basel feiert Brun Erfolge. 2011 vertritt er Basel und die Schweiz an der Universiade, den Olympischen Spielen für Studenten, im türkischen Erzurum. Noch heute schwärmt Brun von seinem «bisherigen Karrierehighlight». Mit der Silbermedaille im Gepäck kehrt er heim. Von der Universität bekommt er dafür den Sportpreis. Die Feier am Dies academicus erinnert Brun stark an Harry Potter. «Alle hatten Gewänder an. Unter all den genialen Nerds fühlte ich mich wie im falschen Film», sagt Brun.