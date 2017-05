Seit der aktuellen Saison spielt der FC Liestal nicht mehr in einer Gruppe mit den anderen regionalen Mannschaften. Gab es vergangene Saison in der Gruppe 3 der 2. Liga interregional noch Derbys mit dem SC Dornach, dem SC Binningen oder dem FC Allschwil, spielt man nun in der Gruppe 5 gegen Vertreter der Region Zürich und dem Aargau.

So kam es dazu

Trotz gutem Resultat verlor die erste Mannschaft des FC Liestal am vergangenen Wochenende in Zürich gegen den Tabellenführer SV Höngg. Dass die Partie überhaupt angepfiffen wurde, macht eine ungewöhnliche Entscheidung vom vergangenen Sommer möglich.

André Benz, Präsident des FC Liestal, erklärt: «Nach Ende der Saison 15/16 entschied der SV Lyss aus dem Kanton Bern, trotz erhaltener Spielberechtigung, seine Teilnahme für die 2. Liga interregional zurückzuziehen. Dies hatte zur Folge, dass wir als örtlich nächst gelegener Verein von der Amateur Liga (AL) zur Zürich/Aargau-Gruppe verschoben wurden.»

Die Amateur-Liga bestimmt in der 2. Liga inter sowohl den Spielplan als auch allfällige Verschiebungen – wie im Falle von Liestal. Ramon Zanchetto von der AL sagt zum Fall Liestal: «Die Verschiebung vom FC Liestal ist definitiv kein Einzelfall. Es kommt immer wieder vor, dass wir nicht alle Vertreter einer Region in einer einzigen Gruppe platzieren können.

Das hängt unter anderem auch von den Auf- und Absteigern ab, sowie im Beispiel von Liestal mit der geografischen Lage. Kommt es zu einem Wechsel, ziehen wir alle Faktoren in Betracht, bevor wir jemanden verschieben. Liestal kam daher von allen Teams am meisten infrage, da sie vergleichsweise die kürzesten Reisewege haben. Man muss den Liestalern aber ein Kompliment aussprechen, denn trotz Verzicht auf die Derbys haben sie sich stets fair verhalten.»

Nicht nur Nachteile

Seit bald einer Saison spielt man nun in der fremden Gruppe. Auf die Veränderung angesprochen, meint Präsident Benz: «Klar fehlen dem FC Liestal die Derbys gegen die anderen regionalen Mannschaften. Für die Spieler wäre es natürlich schön, man würde auch gegen regionale Teams und bekannte Gesichter antreten. Mit NK Pajde aus Möhlin haben wir ja lediglich ein Team, das noch halbwegs aus der Region stammt. Man muss allerdings auch sehen, dass wir durch den Wechsel Reisekosten sparen können. Zudem ist es eine abwechslungsreiche Erfahrung, einmal gegen neue Gegner in einer anderen Gruppe spielen zu können.»

Hoffen auf die Rückkehr

Mit fünf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und dem zehnten Rang konnten sich die Liestaler bisher noch nicht sicher vor dem Abstieg retten. Sollte ihnen das in den restlichen sechs Spielen gelingen, darf man sich laut der Amateur-Liga und Zanchetto Chancen auf eine Rückkehr in die Gruppe 3 ausrechnen: «Die Verschiebung des FC Liestals war eine vorübergehende Entscheidung. Es ist gut möglich, dass diese auf die Saison 17/18 hin wieder aufgehoben wird.» So wäre es für den FC Liestal nach der neuen Erfahrung trotzdem ein Happy End.