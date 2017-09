Wie viele Mütter wartete auch Frau Sommer bis zum Trainingsschluss am Rande des Fussballfeldes, damit Yann nicht zu spät nach Hause und ins Bett kam. Auch bei Steingrubers war die zeitliche Belastung sehr gross, umso mehr da Giulias Schwester schwerstbehindert war und ebenfalls viel Zeit brauchte. Beide Eltern erklärten, dass sie sich nicht vorgestellt hätten, wie viel Zeit und Ausdauer das anfängliche Hobby und dann die Professionalisierung der Sportart ihrer Kinder mit sich bringt. Sie seien als Familie hinein gewachsen, hätten viel Spannendes erlebt und dabei sehr viel gelernt.

Enger Kontakt

Bei Yann kam irgendwann die Betreuung durch externe Berater hinzu. Herr Sommer betonte, dass er alle Bereiche, wie mentales Training, Therapien, juristische Beratung etc. durch Einzelpersonen habe abdecken lassen. Er hat wegen des Klumpenrisikos von einem Einzelbüro, das alles abdeckt, sehr abgeraten. Vor allem die Versicherungsfragen in Deutschland seien für die Sportler sehr komplex und nur mit gutem juristischem Wissen zu lösen. Sommers haben, wie Steingrubers, einen sehr engen Kontakt zu ihrem Kind. In der Regel ein tägliches Telefonat oder mindestens einmal pro Woche sehen sie sich.



Frau Steingruber, die selber Fussballtrainerin ist, betont, dass sie an Giulias Wettkämpfen sehr angespannt sei. Dies aber vor allem, weil sie Angst um die Gesundheit ihrer Tochter habe. Sie freue sich riesig, wenn Giulia ihre angestrebten Ziele erreichen könne. Ob und wie lange Giulia noch weitermachen wolle, sei offen. Solange sie Freude daran habe und ihre Gesundheit es zulasse, werde sich daran wohl kaum etwas ändern.

Vom Sport leben

Was das Finanzielle betrifft, kann Giulia heute dank Sponsoren bescheiden von ihren Einkünften leben. Das ist bei Yann natürlich ganz anders. Als Fussballprofi verdient er mehr, als er zum Leben braucht, und die Verwaltung der Einkünfte sei deshalb wichtig. In der Schweiz werden die einzelnen Sportarten ganz unterschiedlich finanziell gefördert. Ohne Sponsoren ist es für etliche Sportler und Sportlerinnen deshalb nicht möglich, selbständig durchzukommen.