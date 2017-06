Am Pfingstsamstag, 3. Juni 2017, fanden einige Triathlon-Wettkämpfe mit jungen Athletinnen und Athleten des Wildcats Swiss Triathlon Team/SV Basel statt.

In Sion am «Triathlon de Sion» standen am Samstag erste Rennen der Youth League sowie der Junior League (AK 18-19) auf dem Programm. Das Wildcats Team aus Basel ging mit neun Athletinnen und Athleten ans Rennen und erzielte beachtliche Leistungen. Celine Kaiser wurde in ihrer Alterskategorie hervorragende Zweite.