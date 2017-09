Ebenso ertanzte das Damen-Trio mit Fatima N'Gom, Zoé Klopfenstein und Kim Selamet, das zum ersten Mal in dieser Zusammensetzung startete, Silber! Somit hat sich Fatima in beiden Kategorien für die Weltmeisterschaften Ende November / Anfang Dezember 2017 in D-Riesa qualifiziert.

Im Solo belegte Fatima den eher unbeliebten vierten Platz, der gerade nicht mehr für die WM-Qualifikation reicht. Angesichts ihres technischen und tänzerischen Niveaus war die Platzierung überraschend.