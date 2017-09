Aeneas Appius gewinnt zum Saisonabschluss auch noch beim Powerman Zofingen seine Altersklasse über die Short Distanz 10/50/5km mit 1000Hm in einer Zeit von 2:30:36. Anita Appius wird bei der erstmaligen Teilnahme am Powerman ausgezeichnete 5. in der AK W45 in 2:58:18.



Zudem klassiert sich das credireform powerteam in der Besetzung von Ramon Schnyder, David Walter und Sven Oser über die gleiche Distanz im hervorragende 2. Rang mit einer Zeit von 2:14:53.