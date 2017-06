Zu Demarmels’ besten Freunden wurde Ottmar Hitzfeld. Sie teilten auf den vielen Reisen das Zimmer und profitierten davon, dass der kulturinteressierte Benthaus sie in den Trainingslagern in Thailand und Mexiko zu den Tempeln und auf die Spuren der Azteken führte. «Daran erinnere ich mich besser als an viele Spiele», sagt Demarmels, der später während der Präsidentschaft von René C. Jäggi drei Jahre lang in der Marketingabteilung des FCB tätig war, diese aber nicht in Minne verliess.

Vom ehemaligen Teamkollegen Bruno Michaud war er schon zuvor in die Versicherungsbranche gelotst worden. Nach anfänglicher Skepsis fand er so sehr Gefallen am Beruf des Brokers, dass er sich vor 17 Jahren selbstständig machte und noch heute täglich ins Büro geht. «Ende Jahr ist aber Schluss, das Geschäft ist verkauft», sagt Demarmels, der an der Heuwaage mitten in Basel lebt. Er wird dann mehr Zeit haben, zusammen mit dem früheren Teamkollegen Walter Mundschin seiner Leidenschaft nachzugehen: der Oper.