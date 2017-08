Montag, 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr:

Für Rachel Rinast beginnt die Trainingswoche am Montagabend. Bis sie auf dem Platz stehen muss, kümmert sie sich um ihr Studium. Das hat sie zwar für das Jahr, in dem sie in Basel ist, auf Eis gelegt, die Essays und Arbeiten schreibt sie aber trotzdem.

Dienstag, 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr:

Die erste Trainingseinheit am Dienstag dauert eineinhalb Stunden. Das Dienstagstraining beim FCB sei viel intensiver als bei ihrer letzten Station Leverkusen, wo am Dienstag jeweils nur 45 Minuten trainiert wurde.

18.30 Uhr bis 20.00 Uhr:

Das zweite Training an diesem Tag steht an. Dazwischen kümmert sie sich um ihre Essays, die sie schreiben muss.

Mittwoch, Freier Tag:

Am Mittwoch haben die FCB-Spielerinnen frei. Rachel Rinast macht für einmal Pause vom Sport. Lieber erkundet sie an ihrem freien Tag die Schweiz, wie sie erzählt.

Donnerstag, 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr:

Der Donnerstag ist wieder ein Tag mit zwei Trainings. Das erste findet am Morgen ...

18.30 Uhr bis 20.00 Uhr:

... das zweite erneut am Abend statt. Dazwischen will Rinast, sobald sie ganz in Basel angekommen ist, Deutsch als Zweitsprache an einer Schule unterrichten.

Freitag, 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr:

Am Tag vor dem Spiel steht nur eine Einheit an: das Abschlusstraining, das von der Intensität her jeweils etwas dosierter ist als die anderen Trainings unter der Woche.

Samstag, Spieltag:

Samstag ist Spieltag. Die FCB-Frauen absolvieren fast all ihre Partien an Samstagen – mit Ausnahme von englischen Wochen, in denen noch am Mittwoch gespielt wird, und vom letzten Spiel der Hinrunde, das am Sonntag ausgetragen wird.

Sonntag, Ruhetag:

Am Sonntag ist Ruhetag. Im Vergleich zur ersten Mannschaft der Männer können die FCB-Frauen die Regeneration nach dem Matchtag individuell von zu Hause aus gestalten. «Das finde ich super», sagt Rinast, die dann mal auslaufen geht, mal aufs Velo hockt oder die Blackroll hervorholt. Der Aufwand beläuft sich auf ein bis zwei Stunden.