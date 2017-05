Doch auch wenn es Fischer lieber wäre, das Thema so schnell als möglich ad acta zu legen, kommt er um die Frage nach dem Warum nicht herum. «Es gelingt uns im Moment nicht mehr, dass wir Fehler, die uns passieren, ausbügeln können. Bislang war das immer so. Jetzt aber löst es jeweils Kettenreaktionen aus und die Summe dieser Fehler führt dann zu den Gegentoren. Das haben wir früher besser gelöst», so seine Erklärung. Als Beispiel nimmt Fischer das Tor von Sion zum 1:1, weil man bei der Entstehung genau sehe, wo die Probleme aktuell liegen. Am Ursprung steht ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung von Luca Zuffi im Mittelfeld. Statt dass seine Hinterleute den Sittener Angriff unterbinden können, kommt Manuel Akanji zu spät, Marek Suchy steht falsch und öffnet dem Gegner den Raum in die Tiefe, sodass der heraneilende Taulant Xhaka nur noch zuschauen kann, wie Chadrac Akolo mit seinem Schuss in die rechte untere Ecke den Ausgleich erzielt.

Unglaublich unverständlich

«Diese Fehlerkette zeigt den Spannungsabfall vielleicht auf. Wir können noch so lange davon reden, dass wir das nicht wollen. Aber es ist einfach menschlich und alles andere als das wäre auch überraschend gewesen.» Auch deshalb will Fischer die Situation nicht überbewerten. Sorgen bereitet ihm das noch nicht. «Aber natürlich würden auch wir den Schalter gerne einfach umlegen können. Sowohl die Spieler, als auch ich. Aber es ist nicht einfach.»

Wie sehr sich auch die Spieler ob solcher unnötiger Gegentreffer, vor allem dem zweiten gegen Sion, nerven, zeigten die Reaktionen von Akanji und Marc Janko nach Spielschluss. Für Letzteren war es «unverständlich», wie man das Spiel noch aus der Hand habe geben können. Und Akanji, der beim ersten Gegentor schlecht aussah, bezeichnete es als «unglaublich.»

Die aktuelle Entwicklung rund um das ehemalige Basler Prunkstück sorgt auch dafür, dass der in der Saison 2012/13 aufgestellte Defensiv-Rekord höchstens noch egalisiert werden kann. Damals liessen die Basler unter Murat Yakin und Heiko Vogel nur gerade 31 Tore zu – also genau so viele, wie die Basler aktuell bekommen haben. Doch so, wie sich die Abwehr momentan präsentiert, scheint es eher unwahrscheinlich, dass es die FCB-Ausgabe 2016/2017 bei noch drei ausstehenden Spielen ihren Kollegen von damals gleich tun kann.