Benjamin Huggel: «Für mich war klar, dass wir, wenn wir das Resultat drehen können, noch alles möglich ist. Es hätte aber wohl kein dritter Gegentreffer mehr leiden mögen. Es ist klar, die Entlebucher steigerten sich mit der Führung und Dank ihrem grossen Anhang. Fussball hat mit Emotionen zu tun, so dass wir unseren letzten Schweisstropfen geben mussten.»

Alex Frei, dessen Beine einige Spuren zierten: «Entlebuch war ein guter und fairer Gegner. Sie haben uns alles abverlangt. Wir sind doch noch so fit, dass wir mit der Klasse den Unterschied machen können. Dass ich einige Spuren davontrug ist nicht so schlimm. So lange es fair bleibt und es im Kampf um den Ball passiert, kann ich es akzeptieren. Dass mir zwei Tore gelangen freut mich natürlich. Wären wir nicht noch immer ehrgeizig, würden wir auch nicht mehr spielen.»

Muttenz enttäuschte

Der SC Muttenz wollte zuvor im Schweizer Cup der Ü40 Senioren den Pokal holen und den FC Lugano bezwingen. Ob es wohl das frühe Anreisen war oder die Nationalhymne vor dem Spiel – auf jeden Fall konnten die Baselbieter ihre gewohnte Leistung nicht abrufen.