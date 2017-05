Aus einem Radclub, einem Schwimmverein und einem Triathlonclub, wurde die Trainingsgemeinschaft Wildcats 1997 ins Leben gerufen. Damit wurde die Grundlage für eine qualitativ hochwertige Nachwuchsarbeit gelegt. Viele bekannte Triathleten haben ihre Karriere bei den Wildcats gestartet, oder im St. Jakob Bad trainiert.

Der Aquathlon in Basel lockt jedes Jahr mit seinen Rennformaten, zahlreiche Top-Triathletinnen und Triathleten, besonders aus dem Nachwuchsbereich von Swiss Triathlon. Aber auch die Hobby- Athletinnen und Athleten können in den Open Race Kategorien ihr Können unter Beweis stellen und sich mit den Besten in den Disziplinen Laufen und Schwimmen messen.

Beginn ist am Samstag, 20. Mai 2017, um 11 Uhr im St. Jakob Bad.