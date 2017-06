Wer hätte das gedacht? Jean-Paul Brigger (59) wird der neue starke Mann beim FC Basel. Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied in der Personalunion. Vertreter des FCB gegen innen und aussen, gegenüber Fans und Fussballverbänden gleichermassen. Ein Walliser also. Ein weiterer Walliser, muss man sagen. Denn auch Bald-Präsident Bernhard Burgener hat Wurzeln im Wallis. Genauso wie Trainer Raphael Wicky. Sie werden in zentraler Funktion für die Umsetzung der Strategie «Für immer Rot-blau» verantwortlich zeichnen, jener Strategie, die den FCB seinen Fans wieder näher bringen soll, mehr Eigengewächse gleich mehr Identifikation, so die Hoffnung.

Herr Brigger, der FC Sion hat zwar den Cupfinal verloren, aber künftig wird der FCB ja fest in Walliser Hand sein.

Jean-Paul Brigger: Ach, Sie dürfen das nicht überbewerten. Schauen Sie, wer den Verein sportlich führt: Marco Streller, Massimo Ceccaroni und Alex Frei. Das sind Männer, die sehr viel geleistet haben für den FCB. Für Basel ist es schlicht genial, dass solche Leute jetzt dem Verein vorstehen. In meinen Augen ist der FCB relativ fest in Basler Hand.

Sie wurden mit dem FC Sion viermal Cupsieger. Jetzt gehen Sie zu dem Klub, der den Mythos – nach zuvor 13 Finalsiegen in Serie – zerstört hat. Können Sie sich im Wallis noch blicken lassen?

Ich habe als Spieler immer gesagt, dass ich es nicht erleben möchte, wenn der FC Sion mal einen Cupfinal verliert. Zu sehr fürchtete ich die Reaktion der Fans. Aber das ging ja nun alles weitestgehend friedlich über die Bühne. So hat es mir wenigstens mein Sohn erzählt, der beim Final war. Ich selbst konnte in Genf nicht dabei sein, weil ich am Youth Cup in Zürich war.