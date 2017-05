Gruppe Bubendorf Riedbach I Bezirksmeisterin im Feld D

Acht Gruppen aus dem Bezirk Waldenburg qualifizierten sich im Feld D (alle Ordonnanzwaffen) für den kantonalen Fi­nal in Liestal, an welchem sie um den kantonalen Meister-Titel und um den Einzug in die Eidgenössischen Runden mitkämpfen werden.