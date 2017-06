Man tat sich schwer gegen ein von Trainerfuchs Marcel Hottiger bestens eingestelltes Rheinfelden. Die Gäste bauten sich erst an der Mittellinie auf und machten die Räume eng. Das Ziel war klar: die erste Welle der Reinacher musste ohne Gegentor überstanden werden. Nach und nach wagte man sich weiter nach vorne.

Knapp am Rückstand vorbeigeschrammt

Reinach hatte so natürlich viel Ballbesitz und durch Siro Nichele in der siebten Minute eine gute Möglichkeit in Führung zu gehen. Die Aargauer brachten erst in der 21. Minute den ersten Schuss Richtung Tor. Aber es war so etwas wie der Startschuss für nun mehr Offensivaktionen.

In der 32. Minute schrammte Reinach knapp am Rückstand vorbei. Talha Madhkur setzte einen Ball an den linken Pfosten der Reinacher. In der Pause erhielt Marco Cecere dann die Information, dass per 60. Spielminute Rossoneri gegen Old Boys mit 3:0 führte. «Nur der Staff sowie zwei, drei ausgewählte Spieler hatten Kenntnis vom Ergebnis. Es durfte unser Spiel nicht beeinflussen.»

Nach dem Seitenwechsel hatte Rheinfelden vorerst mehr Ballbesitz und tauchte auch öfters und konkreter in Tornähe der Reinacher auf. Doch zusehends nahm das Heimteam das Spieldiktat wieder in die Füsse und erhöhte den Druck sukzessive. In der 67. Minute brachte Siro Nichele das Heimteam in Führung.

Dämme brechen nach Schlusspfiff

Reinach räumte hinten auf, was nötig wurde, und ging in der Offensive nicht mehr volles Risiko. In der 91. Minute machte Patrick Zenhäusern mit dem 2:0 alles klar und kurz darauf liess der Schlusspfiff des guten Schiedsrichters alle Dämme brechen.

Reinachs Trainer Marco Cecere: «Es schien, dass wir anfangs etwas gehemmt wirkten. Wir mussten wieder ein paar Änderungen wegen verletzten Spielern vornehmen und Rheinfelden ging voll. Der letzte Biss fehlte lange.»