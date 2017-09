Wenn Marco Streller an Manchester denkt, hat er beinahe ausschliesslich positive Erinnerungen. Als Spieler konnte er United im Joggeli mit 2:1 besiegen und aus der Champions League werfen – und im Old Trafford rangen die Basler in einem sensationellen Spiel dem englischen Rekordmeister ein 3:3 ab. Jetzt geht es für Streller in neuer Funktion zurück an jene Stätte, an der er einen seiner Karrierehöhepunkte hatte erleben dürfen. Das erste Spiel als Sportchef absolviert er ausgerechnet hier. Trotz Formkrise seines Teams will er versuchen, sich seine durchweg positiven Gedanken an das «Theatre of Dreams» zu bewahren. Vor dem grossen Spiel spricht Streller über ...

... die Ausgangslage: «Die Vorzeichen waren vor sechs Jahren ähnlich. Auch damals sind wir erschwert in die Saison gestartet, dann kam das Spiel in Manchester und auch da hat uns kaum jemand etwas zugetraut. Solche Spiele muss man immer als Chance sehen. Und genau das machen wir jetzt. Vor allem wir, die wir in der Verantwortung stehen. Wir sind uns aber alle bewusst, dass der vergangene Samstag wahrscheinlich der Tiefpunkt dieser Saison gewesen ist. Selbstvertrauen haben wir nicht holen können.»