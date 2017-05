EM hier – WM da

Dieses Quartett wird sicherlich in Zofingen am 3. September 2017 an den Start der Powerman Duathlon Langdistanz-Weltmeisterschaften gehen. Ebenso wird dies bei den Männern der Zweitplatzierte Däne Søren Bystrup tun. Und dass die Mitteldistanz-EM in St. Wendel ganz ein anderes Rennen ist als die Langdistanz-WM in Zofingen (10 Km Laufen, 150 Km Radfahren und 30 Km Laufen), zeigte Seppe Odeyn auf. «Meine Liebe gehört ganz klar dem Powerman Zofingen, denn das wird der Saisonhöhepunkt und aufgrund der längeren Distanzen eine echte Prüfung sein», meinte der WM-Titelverteidiger aus Belgien, der mit Platz 4 in St. Wendel nicht zufrieden war. Ganz anders ist die Situation bei Emma Pooley. Der 35-jährigen Britin scheint es fast egal zu sein über welche Distanz ein Duathlon-Rennen geht, sie gewinnt es.

Bilanz Stefan Ruf

Auch die Powerman Zofingen-Führungscrew war mit einer Delegation in St. Wendel. «Wir verfolgten mit Spannung, wie es das OK hier an der EM gemacht hat», so Stefan Ruf, der OK-Präsident des Powerman Zofingen, der den einten oder anderen Input mit nach Hause nehmen konnte. Man sehe aber auch, was man in Zofingen sehr gut mache. «Immerhin tragen wir am 3. September 2017 in Zofingen die 10. Powerman Langdistanz-Weltmeisterschaften aus. Die internationalen Verbände und die Athleten wissen, was man bei uns in Zofingen bekommt. Das hohe Qualitätsniveau in Zofingen ist sicherlich auch unserer langjährigen Erfahrung zuzuschreiben, wird dies heuer doch schon der 29. Powerman Zofingen sein.» Der EM-Rennausgang erstaunte Ruf nicht allzu sehr. «Geht Emma Pooley in einem Powerman Duathlon-Mittel- oder Langdistanz-Rennen an den Start, muss man sie zuerst einmal schlagen können. Bei den Männern hatten wir das gesamte letztährige Zofingen-Podest am Start, doch diesmal konnte sich Felix Köhler dank seiner Laufstärke am Schluss verdientermassen durchsetzen.» Dass die EM-Zweite Laura Zimmermann sich überlegt, in Zofingen über die Kurzdistanz (10 Km Laufen, 50 Km Radfahren und 5 Km Laufen) zu starten, freut Ruf. «Das WM-Rennen in Zofingen ist das härteste Duathlon-Rennen der Welt und so macht es Sinn, dass man zuerst über die Kurzdistanz Erfahrungen sammelt. Das gilt auch für Breitensportler, die nicht gleich über die Langdistanz antreten wollen. Übrigens, auch Felix Köhler hat einmal in Zofingen zuerst über die Kurzdistanz angefangen.»