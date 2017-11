Das war übrigens der anfängliche Kulturschock, bei dem man meinen sollte, dass das doch sämtliche blaue Flecken hinterlassen müsse. Das hingegen soll die Tatami (so heisst die Matte, auf die die Judokas fallen) verhindern. Klingt ja doch sehr verlockend. Probieren wollten wir es aber trotzdem nicht.

Frauen, Köpfchen – Männer, Kraft

Judo ist bei weitem keine Randsportart, denn alleine in Basel zählt man über 1 000 Judokas. Auch der Sportpreis Baselland geht dieses Jahr an die olympische Judo-Kämpferin Evelyne Tschopp.

Das verdeutlicht, dass Judo nicht nur eine Sportart für Männer ist. Auch das Training wird gemischt bestritten, das heisst, dass Frauen durchaus gegen Männer antreten können. So können Männer in Sachen Köpfchen von der Frau lernen und die Frau wiederum in Sachen Kraft vom Mann.

Beim Judo spricht man von verschiedenen Alters- sowie Gewichtsklassen. U18, U21 und ab 21 Jahren dann Elite. Diese werden wiederum in Gewichtsklassen getrennt. Laut Tom ist «je schwerer, desto besser». Ein Vorteil ist es durchaus, wenn man das maximale Gewicht der jeweiligen Gewichtsklasse erreicht.