Die jungen Fussballer im Alter zwischen acht und zwölf Jahren schreien und lachen, währenddem sie bei einer Übung versuchen, ein kleines Tor von zehn Meter Entfernung aus zu treffen. Die trotz höherem Schwierigkeitsgrad gute Trefferquote bemerken die jungen Kicker allerdings kaum. Zu sehr sind sie mit sich selbst, ihren Teamkameraden und dem Lachen beschäftigt. Man spürt, dass sich bei einem vom FC Schwarz-Weiss Basel organisierten Probetraining für Kinder alles um den Spass und die Freude am Sport dreht.

Verantwortlich dafür ist Andrés Baumann, Primarlehrer und Trainer bei Schwarz-Weiss. Unter seiner Leitung möchte der Verein aus Basel nach einigen gescheiterten Versuchen nun endlich auch Junioren für die Spielklassen F, E und D gewinnen. Obwohl es den Klub seit 1930 gibt, besitzt er neben einigen Frauen- und Männer-Teams im Erwachsenen-Bereich lediglich eine Jugendequipe (C-Junioren).

In guten Händen

Baumann geht es dabei aber nicht nur um den Verein, wie er sagt: «Wichtig ist für mich primär, dass die Kinder Spass am Fussballspielen haben. Mein Ziel ist es daher, den Jungen und Mädchen die Freude am Spiel zu vermitteln und weniger die kompetitiven Aspekte in den Vordergrund zu stellen.»

Früher Junioren-Leistungssportler als Schwimmer, kennt Baumann durch seine Erfahrung sowohl den Hobby- als auch den Leistungssport aus erster Hand. Dazu meint er aber entschlossen: «Schwarz-Weiss ist ein Breitensportverein, der keine kompetitiven Gedanken hegt. Es geht uns ausschliesslich um die Kinder!»

Das Baumann und der FCSW mit ihren Trainings auch ein ganz anderes Problem angehen, ist ihnen dabei durchaus bewusst. Der Trainer meint dazu: «Viele Kinder erhalten bei andern Vereinen gar nicht die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen.» Damit meint er Wartelisten, die viele Klubs führen, sobald ihre Mannschaften voll sind.

Die Kinder werden so mit einem Versprechen vertröstet, das oftmals nicht eingehalten werden kann. Die Folge ist, dass Kinder, die Fussball gerne in einem Verein ausüben würden, von solchen Listen ausgebremst werden. Dass dies auch mit hohen Ansprüchen der Vereine zusammenhängt, kann Baumann nicht bestätigen. Allerdings berichtet er, dass der Eindruck auch schon bei den Kindern entstanden sei: «Nach dem ersten Training wurde ich von einem Jungen gefragt, ob er auch beim nächsten Training dabei sein dürfe. Ich habe ihm dann gesagt, dass er so lang kommen solle, wie ihm das Training Freude bereitet.»

Verband arbeitet an Lösungen

Die Problemzonen kennt man auch beim Nordwestschweizerischen Fussballverband (FVNWS). So konnte man in den vergangenen Jahren zumindest die Wettkampfsituationen anpassen und die kompetitiven Aspekte ein wenig entschärfen. Dies dank einem neuen Modus, bei dem es bis zur D-Jugend keine Ranglisten mehr gibt.

Alain Burger, Technischer Leiter beim FVNWS, meint dazu auf Anfrage: «Wir möchten, dass Spiel und Spass für die Kinder im Vordergrund stehen. Deshalb sind wir bemüht, ständig Anpassungen vorzunehmen. Dazu gehört unter anderem auch ein Minimum an Spielzeit, welche jeder Spieler erreichen muss.» Auch gegen die Wartelisten möchte man in der Region etwas unternehmen.

So bieten einige Vereine wie zum Beispiel der SC Binningen speziell dafür organisierte Trainings an. An diesen Trainings dürfen alle Kinder teilnehmen, die momentan keinen Unterschlupf in einem Klub finden, wie Burger erzählt. Trotz massivem Aufwand für Trainer und Vereine seien die Trainings sehr erfolgreich. Langfristig wäre das Ziel laut Burger, dass jedes Kind, das Fussball spielen will, auch in einem Verein untergebracht werden kann.

Im Gegensatz zur allgemeinen Lage wünscht man sich beim FC Schwarz-Weiss zuerst einmal gut besuchte Trainings, die den Kindern gefallen. «Sollten diese Trainings erfolgreich sein, würden wir uns natürlich freuen, wenn mittel- und langfristig mindestens eine zusätzliche Mannschaft möglich wäre. Zudem fänden wir es schön, wenn man regional weiss, dass beim FC Schwarz-Weiss Fussball gespielt werden kann», sagt Baumann zum Schluss.