Was «Blägg» und der spielstarke, offensiv ausgerichtete Neuling boten, war unterhaltsame Kost und führte zu einer Partie, in der beide Parteien von einem vergebenen Sieg spre­chen durften. Und vielleicht ist das Unentschieden das gerechteste Verdikt, weil er dem Gastgeber nicht allzu schmerzt, den Gästen aber einiges nützt.

Mit diesem Punktegewinn hat Bassecourt den Ligaerhalt praktisch geschafft. In der letzten Runde müssten Sursee und auch Wangen bei Olten (dazu hoch zweistellig) gewinnen, um zu den Jurassiern aufschliessen zu können. Diese haben zudem die Möglichkeit, in Thun gegen das Team Berner Oberland den mathematisch nötigen Punkt selbst zu erspielen.

Den Baslern ist zugute zu halten, dass sie nach einigen Rückrunden-Turbulenzen (Ausfäl­le, Kaderbereinigung und Nominierung des neuen Trainers für die nächste Spielzeit) nichts unversucht liessen, das Saisonende würdig zu gestalten. Und nichts zu verfälschen. Das ist ihnen bravourös gelungen.

Doppelpack durch den Torjäger

Die Romands gingen zweimal durch ihren Goalgetter Fahrid Soltani (mit 25 Saisontoren der beste Torjäger der 1. Liga) in Führung. Der 32-jährige Franzose mit marokkanischen Wurzeln, der in Frankreich zumindest als Halbprofi (Besançon, Mulhouse) reüssiert hatte und in der Schweiz bei der SR Delémont ebenfalls primär Fussballer war, erzielte nicht nur ein Doppelpack, sondern sein Foul führte zum Elfmeter, den Valon Muslija sicher verwerte­te.

Auch nach dem 2:2 suchten beide Teams ihr Heil im Angriff. Erst in der Schlussviertelstun­de, nachdem die Jurassier ihr wirbliges Angriffsduo auswechselten, galt bei Bassecourt «safety first», denn mit einem Punkt war dem Aufsteiger auch gedient.

Black Stars beendet am Samstag die Saison mit dem dritten Heimspiel in Folge gegen den FC Schötz. Eine Saison, die sportlich nicht gänzlich befriedigte, doch das Grundgerüst, um dereinst näher der Spitze zu kommen, ist mit Sicherheit gelegt.