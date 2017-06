Helmut Benthaus! Was für ein klingender Name in Basel! Bis zu jenem Zeitpunkt im Sommer 1965, als der aus dem Ruhrgebiet stammende Mann vom 1. FC Köln rheinaufwärts nach Basel zog, hatte der FCB gerade mal einen einzigen Meistertitel (1953) in seinem Palmarès. Doch mit dem damals 29-jährigen Benthaus kam der Erfolg. Zuerst als Spielertrainer, dann als Trainer bescherte er Rotblau sieben Meistertitel und drei Cupsiege. Der Deutsche machte aus Basel eine Fussballstadt und lockte mit seinem Team mehrfach über 50 000 Zuschauer ins Joggeli. Benthaus ist bis heute der erfolgreichste Trainer, der je in Basel tätig war und ehrfürchtig spricht man noch immer von der Benthaus-Ära, die 17 Jahre lang bis 1982 dauerte.

Es folgte ein erfolgreicher Abstecher zum VfB Stuttgart, den er 1984 zum Meister machte. Benthaus wäre wohl Bundestrainer geworden, hätten ihn die Schwaben aus dem Vertrag entlassen. Danach wurde er von 1985 bis 1987 noch einmal Trainer des FCB, doch die Bedingungen waren so schlecht geworden, dass es unmöglich war, an die früheren Erfolge anzuknüpfen. Kunstliebhaber Benthaus lebt in Basel und wird am 5. Juni 82 Jahre alt. (br)

Karl Odermatt: Vom Mittelfeldstar zum Geschichtenerzähler