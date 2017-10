Im September ist der FC Lugano abgestürzt. Nach einem guten Start und acht Punkten aus den ersten sechs Partien folgten vier Meisterschaftspleiten in Serie. Hinzug kommen zwei Niederlagen in der Europa League (1:2 gegen Beer Sheva und 1:2 gegen Steaua Bukarest) sowie ein mühsam erkämpftes Weiterkommen im Cup (1:0 gegen den FC Köniz aus der Promotion League). Die Tessiner sind ganz unten angekommen, sind Letzter der Super League. «Die Länderspielpause war wichtig für uns. Wir haben eine sehr schwierige Phase hinter uns», sagt Lugano-Trainer Pierluigi Tami (56). Seit Sommer steht er bei den Bianconeri an der Linie.

Lugano hat einen ähnlich heftigen Umbruch hinter sich wie der FC Basel. Neben etlichen anderen haben Leistungsträger wie Ezgjan Alioski und Armando Sadiku die Mannschaft verlassen. Ebenso Erfolgstrainer Paolo Tramezzani. Tami: «Aber es ist uns gelungen, in kurzer Zeit eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Wir haben gezeigt, dass wir guten, soliden Fussball spielen können.»