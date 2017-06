Der FC Reinach wird auch die nächste Saison mit dem Trainer Marco Cecere in Angriff nehmen. Cecere war massgeblich am Aufstieg in die 2. Liga inter beteiligt. Zudem erreichte die Mannschaft den Final des Basler Cup.

Dafür verlässt Assistent Ivano Biancavilla den Verein. Die Nachfolge wird Bruno Logiurato übernehmen. Neu wird Mirco Maissen dem Team als Manager zur Verfügung stehen.