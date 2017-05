Bevor die Spieler nach einer knappen halben Stunde den Balkon wieder verliessen, griff aber noch einer nach dem Mikrofon, von dem man es nicht erwartet hätte: Taulant Xhaka. Auch er bedankte sich herzlich bei den Fans und stimmte im Anschluss Songs wie «Wär nid gumpt dä isch kei Basler» oder «Sait dr Babbe zu sim Sohn» an. Die Menge feierte ihn und seine Team-kollegen, forderte Heusler auf, Pyros zu zünden und Callà, noch mehr zu trinken.

Keiner hat sich abgemeldet

Letzteres dürfte eingetroffen sein. Die Spieler feierten nach dem offiziellen Teil noch weiter. «Es hat sich keiner per SMS abgemeldet, das wäre ja noch schöner!», sagt Fischer, der seine Jungs am Nachmittag zum Training erwartete. Wie heftig mögliche Nachwehen und der Zustand von allen sei, wisse er nicht. Verletzt sei im Hinblick auf das Spiel gegen GC keiner.

Nur Delgado habe nach dem Zusammenprall noch ein Bobo. «Aber wenn ich ihn so gesehen habe an der Feier, ist das alles nicht so schlimm».

Die Mannschaft des FC Basel betritt den Balkon: