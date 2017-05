Damit spricht Liederer die Laufkarriere an, welche Gilgen bis zu ihrem 19. Lebensjahr verfolgte. In ihrer ersten Heimat Portugal lief sie Marathon. Immer wieder wird im Gespräch deutlich, wie gut Schülerin und Trainer miteinander funktionieren. In aller Ruhe sprechen sie gemeinsam über Gilgens eindrückliche Karriere. Die Karriere einer Frau, die zutiefst beeindruckt. Und eine Karriere, deren ersten grossen Meilenstein Gilgen erst vor drei Jahren erreichte.

Damals wird sie, nach vielen Jahren im Trainingscenter, von Swiss Taekwondo ins Nationalkader aufgenommen und darf an internationalen Turnieren teilnehmen – und schlägt sich gut. «Nach dem Eintritt ins Nationalteam ist es mit den Fortschritten erst so richtig losgegangen. Man arbeitete mit ihr noch gezielter an der Technik und am Feinschliff der Details. So kam dann auch die Begeisterung und gleichzeitig wurde das Interesse, an Wettkämpfen teilzunehmen, noch grösser.» Letztes Jahr nahm Gilgen an verschiedenen Turnieren, darunter auch am President’s Cup in Bonn teil. Dort belegt sie den hervorragenden zweiten Platz. Dieser ist gleichbedeutend mit ihrem bis dato grösstem Exploit, denn mit dem Erreichen dieser Platzierung ist sie gleichzeitig direkt für die Europameisterschaft in Rhodos qualifiziert.

Anfangs kaum denkbar

Die bescheidene Gilgen, die vor erst neun Jahren mit dem Taekwondo begonnen hatte, ist auf einmal Teilnehmerin an einer EM. Für sie anfangs undenkbar: «Ich hatte grundsätzlich keine festgelegten Ziele, bis ich auf einem bestimmten Level war. Danach strebte ich dann zuerst die Aufnahme in das Nationalteam und danach die Teilnahme bei internationalen Turnieren an. Als ich dann realisierte, dass ich mich für die EM qualifiziert hatte, war die Freude aber natürlich sehr gross.»

Auf dem Weg dorthin erhält die Athletin nicht nur von ihrem Trainer grosse Unterstützung und lobende Worte. Auch vom nationalen Verband geniesst sie grosse Rückendeckung. So bezeichnet Nationalcoach Fredy Wüthrich Gilgen als äusserst seriös und sehr talentiert. Zudem glaubt auch er, dass an einem guten Tag alles möglich ist. Wie ihr Trainer ist auch er davon überzeugt, dass Gilgen eine mögliche Gold-Medaillen-Kandidatin sein kann.

Die Athletin selbst sieht es ein wenig nüchterner: «Ich gehe mit keinen konkreten Zielen in das Turnier. Ich möchte einfach unabhängig vom Ausgang meine beste Leistung abrufen.» Eine weitere grosse Unterstützung für sie ist, dass Swiss Taekwondo für die gesamten Reise- und Unterbringungskosten, die mit der Teilnahme an der EM verbunden sind, aufkommt. Etwas, das keine Selbstverständlichkeit ist. An den normalen Turnieren, an denen sie über das Jahr hinweg teilnimmt, muss Gilgen nämlich selbst für die Kosten aufkommen.