Seydou Doumbia holt sich schon früh die Torjägerkanone, als er zum 1:0 per Kopf trifft. Doch weil Danijel Aleksic einen Freistoss in den Winkel zimmert und der FCB in der Folge einige Chancen verballert, steht es zur Pause 1:1. In Halbzeit 2 trifft dann Renato Steffen nach einem Konter zum 2:1. Drei von vier Rekorden sind momentan im Sack.