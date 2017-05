Der FC Basel lässt wegen eines Gegentreffers in der 96. Minute zwei Punkte gegen Sion liegen. Im Mittelfeld wusste Taulant Xhaka zu überzeugen, der «Terrier» gewann fast jeden Zweikampf. In der Offensive bewirbt sich Seydou Doumbia für einen Platz in der Startformation im Cupfinal.