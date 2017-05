So trainieren unter dem Motto: ‚Rock the Sand with Fun‘ ca. 12 Spieler der beiden Regionalen Teams von GTV Basel und TV Birsfelden unter der Federführung von Thomas Güntert und Daniel Setlers (Copaca-Bâle best of Beachhandball) seit dem November 2016 in gemeinsamen Beachhandball Trainings.

Da die Jungs die technische Handball-Grundausbildung bereits von ihren Handballtrainern/innen aus den Stammvereinen eingeimpft bekamen, steht diesem Unterfangen nichts im Wege und die Teilnahme an den kommenden Schweizermeisterschaften ist gesichert.

So trainieren die Basler: