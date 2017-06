Die Old Boys haben für ihre U23 eine interne Lösung gefunden. Nach dem Abgang von Mario Cantaluppi zu Delémont übernimmt dessen bisheriger Assistent Pepe Rafuna. Der 27-Jährige stiess im Winter zu den Old Boys. Der ex-FCB-Junior spielte zuvor bei Rheinfelden und Dardania, wo er ebenfalls eine Zeit lang das Amt des Spiko-Präsidenten innehatte. Die zweite Mannschaft der Old Boys, welche intern als U23 gehandhabt wird, beendet die laufende Saison in der 2. Liga auf dem starken zweiten Rang. Rafuna ist seit Sommer 2016 bereits der dritte Trainer der Mannschaft.