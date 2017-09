A.J. Hess und Petar Babic sind heute Morgen früh hintereinander am Flughafen Zürich eingetroffen. Hess flog von Arizona und Babic von Zagreb ein. Am Montag startet das Team mit der Vorbereitung, kommenden Samstag findet bereits das erste Testspiel statt. Im Rahmen des 41. J+S Turniers, spielen die Starwings am Sa 9.9. um 19:30 gegen Union Neuchâtel.