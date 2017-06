Wie lief das Rennen aus deiner Sicht?

Michael und ich sind ein tadelloses, fehlerfreies Rennen gefahren. Mein Stint hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Natürlich ist es schade, nicht ganz oben auf dem Podium zu stehen. Schließlich war das unser erklärtes Ziel. Aber nach dem Sieg meines Teams beim 24h Rennen wurde die Balance of Performance angepasst, was uns nicht geholfen hat. Deswegen waren wir besonders im Rennen chancenlos gegen Ferrari und Porsche, die von der neuen BoP-Anpassung deutlich profitiert haben.

Trotz des Handicaps habt ihr euch in bestechender Form präsentiert und wart über weite Strecken sogar auf dem zweiten Platz unterwegs...

Unser Ziel war es, von Anfang an so gut wie möglich mit den Führenden mitzugehen. Wir wollten dann bei den ersten Überrundungen die Gunst der Stunde nutzen und vorbeischlüpfen. Der Plan ging auf und wir zogen am Zweitplatzierten vorbei. Die Position haben wir bis zum Schluss locker gehalten. Das Auto hat sich hervorragend angefühlt und auch mit den für mich neuen Reifen bin ich bestens klargekommen.

Der zweite Platz schien bis zum letzten Tankstopp sicher. Doch es kam anders. Was ist passiert?

Der Stopp an sich verlief reibungslos. Als ich wieder losfahren wollte, ging der Motor nicht mehr an. Wegen eines technischen Problems wurde das Notprogramm aktiviert. Dadurch haben wir eine Menge Zeit verloren. Das hat uns schließlich den sicheren zweiten Platz gekostet. Ich kam nach dem Stopp als Vierter zurück auf die Strecke und habe noch einmal alles gegeben. Bis kurz vor Rennende lag ich in Schlagdistanz zum Drittplatzierten. Wegen einer Zeitstrafe gegen ihn haben wir glücklicherweise doch noch das wohlverdiente Podium erreicht. Mehr war unter diesen Umständen nicht zu holen. Vielen Dank an das Team und meinen Kumpel Michael für den klasse Job das gesamte Wochenende über. Ich hoffe, bald wieder auf die Nordschleife zurückzukehren.