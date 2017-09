Kaum ein Turnier kann von sich behaupten, dass die Medaillengewinner der letzten Weltmeisterschaften daran teilnehmen. Der Swiss Cup Basel kann das! Team Gushue gewann im März zum ersten Mal die kanadischen Meisterschaften. Nach einigen knapp gescheiterten Versuchen erreichten sie dies vor dem Heimpublikum. An der WM selber verloren sie kein einziges Spiel. Selbst die mehrfachen Weltmeister aus Schweden hatten kaum eine Chance. Das Schweizer Team, bereits vorselektioniert für Olympia, bezwang im Bronzespiel die USA recht sicher.



Unter den teilnehmenden Teams aus dem Ausland sind weitere Welt- und Europameister auszumachen. Allen voran die seit Beginn anwesenden Norweger um Thomas Ulsrud und die Schotten (Dave Murdoch). Weitere Spitzenteams kommen aus Schottland, Dänemark, Norwegen, Finnland, Tschechien, Deutschland, Italien und neu aus den USA.

11 Schweizer Teams

Neben den 21 Teams aus dem Ausland komplettieren 11 Schweizer Teams das Feld. Neben den Genfern (Peter de Cruz) die grössten Chancen mitzuhalten, haben die Teams aus Dübendorf und Adelboden. Sehr gespannt sind wir auf den Auftritt der einheimischen Junioren. Sie spielen gleich zu Beginn am Donnerstag gegen das amerikanische Team. Das Wichtigste wird sicherlich sein, Erfahrungen zu sammeln und als Zückerchen vielleicht ein oder zwei Spiele zu gewinnen.

Gespielt wird nach dem System Triple Knock Out. Wer drei Mal verliert, scheidet aus dem Turnier aus. Viertel- und Halbfinals werden am Sonntag Morgen ausgetragen. Die beiden Finals um die Ränge 1 bis 4 und das Spiel der Junioren des CRB gegen ein zweites Juniorenteam beginnen am Sonntag um 14.00 Uh