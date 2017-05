In der 4. Runde der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft (SMM) im Schach erwischte es auch Riehen: Die bisher verlustpunktlosen Basler verloren den Spitzenkampf gegen Genf mit 3:5. Als einziger Riehener gewann IM Nicolas Brunner seine Partie, derweil für die Genfer IM Nikita Petrow, GM Jean-Noël Riff und GM Gilles Mirallès den vollen Punkt einfuhren. Die vier restlichen Partien endeten remis.

Damit kam es an der Tabellenspitze zum grossen Zusammenschluss. Denn neben Genf schlossen auch Winterthur (5½:2½-Sieg gegen Réti Zürich) und Titelverteidiger Zürich (6:2 gegen Neuling Neuenburg) zu Riehen auf. Dank der besten Einzelpunkte etablierte sich Winterthur als neuer Leader.

Erste Verfolger des Spitzenquartetts sind mit je 2 Punkten Rückstand Luzern und Wollishofen. Die Innerschweizer feierten gegen Aufsteiger Mendrisio ihren ersten Saisonsieg (6:2). Die Zürcher kamen in einem hinsichtlich Abstiegskampf bedeutenden Duell gegen Bodan Kreuzlingen zu einem knappen 4½:3½-Erfolg.

In der Nationalliga-B-Ostgruppe gab Baden beim 4:4 gegen Zürich II seinen ersten Punkt ab. Das erlaubt es dem nicht aufstiegsberechtigten Winterthur II dank eines 5½:2½-Erfolgs gegen Olten die Tabellenführung zu übernehmen. Im hinteren Teil der Rangliste holte Schwarz-Weiss Bern (5:3 gegen Tribschen) seinen ersten Sieg und Neuling Wettswil (4:4 gegen Luzern II) seinen ersten Punkt. NLA-Absteiger Solothurn hingegen verlor zum vierten Mal in Serie (3½:4½ gegen den bereits mit 6 Punkten zu Buche stehenden Aufsteiger St. Gallen).

Auch in der NLB-Westgruppe gab es einen Leaderwechsel. Vevey verlor den Spitzenkampf gegen Trubschachen knapp mit 3½:4½. Damit mussten die Waadtländer die einen Verlustpunkt aufweisenden Emmentaler ebenso vorbeiziehen lassen wie das punktgleiche Schwarz-Weiss Bern. Dieses setzte sich im Derby gegen den Schachklub Bern mit 5:3 durch und führt nun dank der besseren Einzelpunkte neu vor Trubschachen. In der nächsten Runde am 11. Juni treffen Trubschachen und Schwarz-Weiss II im Spitzenkampf aufeinander. Zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg holte Aufsteiger Payerne dank eines 4½:3½-Siegs gegen Riehen II. Seinen ersten Saisonsieg feierte Nyon (5½:2½ gegen das punktelose Bois-Gentil Genf). (ma)