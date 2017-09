Die Basler Beachvolleyballer Florian Breer und Yves Haussener gewinnen im italienischen Vulcano sensationell die Silbermedaille. Nach dem lockeren Durchmarsch in der Gruppenphase mit drei klaren 2:0-Satzerfolgen liessen die jungen Basler auch im Achtel- und Viertelfinale nichts anbrennen und marschierten in den Halbfinal.

In diesem bezwangen sie das französische Team in einer dramatischen Partie mit 2:1-Sätzen und stürmten dank zwei abgewehrten Matchbällen ins Endspiel. In diesem trafen sie auf das russische Duo Iwanov/Gorbenko. In einem spannenden und hochstehenden Finale musste sich das Schweizer Duo knapp mit 19:21 und 18:21 geschlagen geben.“ Mit besseren Services und etwas konstanteren Sideouts wäre sogar noch mehr möglich gewesen“ resümierten die 19-jährigen Basler unisono.