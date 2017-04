Die NLA-Handballer des RTV 1879 Basel besiegen in der NLA-Abstiegsrunde den GC Amicitia Zürich mit 28:24 (15:12). Somit kommt es am kommenden Mittwochabend, 26. April 2016 (20:30 Uhr, Sporthalle Rankhof), im Heimspiel gegen den TSV Fortitudo Gossau zum ultimativen Showdown. Wer dort gewinnt, erreicht die Barragespiele, wer verliert, steigt direkt in die NLB ab.