Wie findest du die Idee, das ADAC GT Masters und die DTM zusammen fahren zu lassen, wie hier beim Motorsport Festival?

Ich muss ehrlich sagen, dass es für mich ein bisschen wie nach Hause kommen war. Ich bin vier Jahre lang im Rahmen der DTM gefahren und habe hier am Lausitzring natürlich alte Bekannte wiedergetroffen – allen voran den Schweizer DTM-Piloten Nico Müller. Insgesamt waren die Berührungspunkte aber gering. Das ADAC GT Masters ist was Besprechungen mit den Ingenieuren, Setup-Arbeit oder Fan-Events angeht auf so hohem Niveau, dass kaum Zeit bleibt, sich mit den anderen Rennserien zu beschäftigen. Für die Zuschauer finde ich es natürlich eine tolle Sache und es macht unglaublich Spaß, vor dem Start auf die vollen Tribünen zu schauen.



In drei Wochen geht es zum Red Bull Ring. Dort hast du in der Vergangenheit große Erfolge erzielt. Was ist im ADAC GT Masters möglich?

Natürlich habe ich sehr schöne Erinnerungen an Spielberg. Dort habe ich 2015 mein erstes Rennen im Porsche Carrera Cup gewonnen. Im ADAC GT Masters wird es aber nicht einfach werden. Der Audi ist gut in den Kurven, leider gibt es am Red Bull Ring davon aber nicht viele. Ich hoffe darauf, dass die Balance of Performance bis zum nächsten Rennwochenende noch angepasst wird und wir somit vorne angreifen können. Wir werden auf jeden Fall alles geben und das Maximum herausholen. In der zweiten Saisonhälfte kommen dann sowieso die Audi-Rennstrecken.