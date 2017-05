Das Spiel in Bern beginnt mit einem Paukenschlag: Matias Delgado auf Seydou Doumbia, der Ivorer mit der Hacke zurück zu Delgado, Pass in die Tiefe, Doumbia schiebt ein – 1:0 für die Gäste aus Basel. Und was macht Doumbia? Er hebt die Hände, als möchte er sich entschuldigen. «YB ist der Klub, der mich in Europa bekannt gemacht hat und ich hatte in Bern eine wirklich gute Zeit. Ich wollte den Treffer nicht feiern. Eine Geste des Fairplay», sagt der Ivorer nach dem Spiel zur «bz».

Er kam im Sommer auf Leihbasis von der AS Roma. Basel holte den einstigen Torschützenkönig der Super League (08/09 und 09/10) insbesondere, um in der Königsklasse konkurrenzfähig zu sein. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Doumbia erzielte einzig den Ehrentreffer beim 1:4 im letzten Spiel gegen Arsenal. Kein wichtiges Tor, höchstens eine kleine persönliche Genugtuung.

Doumbia oder Janko?

In der Meisterschaft aber netzt der Ivorer trotz unregelmässiger Einsätze so oft wie kein anderer Basler ein. Beim 1:2 gegen YB erzielt er seinen 16. Treffer für Rot-blau – und das im erst 23. Einsatz in der Meisterschaft. Wohlgemerkt stand er nur 14 Mal in den letzten 34 Runden in der Startelf und brauchte für ein Tor im Schnitt nur etwas mehr als 78 Minuten.

Trotzdem sagt er: «Ich bin nicht sehr zufrieden mit meiner Leistung, ich hätte besser spielen können. Aber die Konkurrenz beim FCB ist gross. Wir haben drei Stürmer, alle brauchten Spielpraxis.»

