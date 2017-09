Der RTV dominierte die Partie von Beginn weg und lag nie in Rückstand, konnte sich aber dennoch nie wirklich absetzen. So kam Biel in der 40. Minute wieder bis auf einen Treffer an den RTV heran (18:17), danach zogen aber die Basler innert fünf Minuten ohne all zu grosse Mühe wieder davon (21:17) und führten vier Minuten vor Schluss gar 28:22. Der Rest war dann Kosmetik.