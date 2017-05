Findet der FC Basel die richtige Einstellung, um auch in Lugano, im ersten Spiel nach dem vorzeitig errungenen Meistertitel, die Spannung hochzuhalten? Das war die zentrale Frage der Woche in Basel. Auch im Hinblick darauf, dass der FCB in knapp zwanzig Tagen noch einen Cupfinal zu bestreiten hat, in dem eine Blamage wie vor zwei Jahren (die Basler verloren damals zu Hause 0:3 gegen Sion) dringlichst vermieden werden will.

Wie schwierig das werden würde, war auch dem scheidenden Cheftrainer Urs Fischer bewusst. Und dennoch wusste er seine Mannschaft richtig vorzubereiten: Denn was der FC Basel in den ersten Minuten auf dem Rasen des Cornaredo zeigte, war stark, dominant und keineswegs geprägt von einem allfälligen Spannungsabfall. Vor allem Michael Lang und Taulant Xhaka verkörperten die Tatsache, dass man auch nach dem erreichten Ziel in der Meisterschaft weiter machen kann, als wäre noch gar nichts entschieden.

Treffer aberkannt

Unermüdlich liefen sie, kämpften um jeden Zentimeter und peitschten ihre Teamkollegen an. So war es nur die logische Folge, dass es Lang und Xhaka waren, welche die Führung des FCB herbeiführten. Mit einem starken Pass in die Tiefe des Strafraums fand Lang Xhaka, dieser legte mustergültig auf den herbeieilenden Alexander Fransson zurück, der mit einem satten Schuss in das rechte untere Eck zum 1:0 traf. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade mal zwölf Minuten gespielt, und der FCB zeigte seine meisterliche Seite.