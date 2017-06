Am Samstag den 24. Juni 2017 versammelten sich neun Gruppen auf der Schiess-Sportanlage Sichtern in Liestal. Der Final wurde vom Wettkampfleiter Peter Zbinden um 8.30 Uhr gestartet. Nach Reglement wurde der Final in zwei Qualirunden mit je 20 Schüssen pro Schütze durchgeführt. Die besten fünf Gruppen schossen anschliessend einen kommandierten Finaldurchgang.