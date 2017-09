Nach intensivem Sommertraining im In- und Ausland startet bald die Wettkampfsaison und der EJB startet diese Saison klar mit dem Ziel an den Schweizer Meisterschaften in verschiedenen Kategorien den Schweizer Meistertitel zu gewinnen. Das starke EJB Team wird dabei angeführt von der 18-jährigen Jérômie Repond.

Jérômie ist bereits 4-fache Schweizer Meisterin in den Kategorien Jugend bis Junioren und gewann letztes Jahr an der Elite Schweizer Meisterschaft die bronzene Auszeichnung. Sie Mitglied der Elite Nationalmannschaft und vertritt die Schweiz an internationalen Wettkämpfen. Im Junioren Nationalkader A neu aufgenommen und damit auch Trägerinnen der National Talent Card wurden die beiden Talente Anna La Porta (13) und Kimmy Repond (10).

Grosse Hoffnungen

Anna hat im letzten Jahr an der U14 Schweizer-Meisterschaft knapp den Podestplatz verpasst und ist in diesem Jahr in dieser Kategorie eine der Favoritinnen. Anna hat in den Sommerferien im In- und Ausland trainiert und die im Training gezeigten 3-Fachsprünge geben Anlass zur Hoffnung. Eine weitere Hoffnung des EJB ist die erst zehnjährige Kimmy Repond. Die Schwester von Jérômie wurde letztes Jahr bereits Schweizer Meisterin in der Kategorie U12 und gilt in diesem Jahr als die Favoritin in der Kategorie U13. Doppelaxel und 3 Fach Salchow sind für Kimmy bereits fester Bestandteil ihres Kurz – und normalen Programmes und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis weitere Dreifachsprünge ins Programm aufgenommen werden können.