In den ersten 30 Minuten wurden die Gäste ihrer Reputation - und Ambitionen - vollauf ge- recht. Sie bestimmten das Geschehen, sie agierten konstant und setzten die Heimelf unter steten Druck.

Dass es (lange) 29 Minuten dauerte, bis Patrick Funaro mittels Kopfball sein Team in Führung brachte, erstaunte, denn die Feuz-Equipe hatte zahlreiche Tormöglichkeiten vergeben – oder sah diese vom gut disponierten Steven Oberle bravourös vereitelt.

Ausgleich aus dem Nichts

Das Glück der Basler war, dass mit der ersten halbwegs geglückten Angriffsaktion der Ausgleich gelang. Der unverwüstliche Mickaël Rodriguez (37) erzielte seinen 20. Saison-Treffer und brachte damit «Blägg» wieder ins Spiel zurück.

Und die zweite Halbzeit hatte mit den ersten 30 Matchminuten nichts mehr gemein. Nun waren es die Gastgeber, wel­che die Partie bestimmten und mit präzisen, schnellen Passfolgen das Defensivkonzept der Münsinger in arge Verlegenheit brachten – und der Führungstreffer durch Florian Hen­gel, im Nachschuss erzielt, war logisch und hochverdient.

Höhere Niederlage möglich

Obwohl der Gast dringend auf Punktezuwachs angewiesen war, wenn er die Plätze 2 oder 3 belegen möchte, blieben die Black Stars die dominierende Equipe. Und es war dem Winterzuzug Ileyes Meslem, der erstmals in der Startformation stand, vergönnt, mittels ei- nem Lobball aus 35 Metern für die Siegsicherung zu sorgen.

Und hätte Hengel, der eine komplette Partie zeigte, mit einem Pfostenschuss nicht Pech gehabt – die Niederlage für die ansonsten defensivstarken Gäste hätte ein höheres Ausmass nehmen können.

Drei Franzosen – drei Tore

Nach den Anfangsschwierigkeiten konnte sich der Basler Traditionsverein auf ein starkes Offensiv-Trio verlassen. Es mag Zufall sein, dass die drei Tore durch die «French Connecti­on» erzielt wurde. Aber gerade das Duo Rodriguez/Hengel, bestens sekundiert und oft wunderbar bedient von Seyfettin Kalayci, bewies, dass es für die «Schwarz-Sterne» zu ei­ner Art Lebensversicherung geworden ist.

Nach nur einem Zähler aus den beiden letzten Partien hat Black Stars gezeigt, dass in der Mannschaft viel Substanz steckt. Es ist müssig zu fragen, was bei mehr Konstanz möglich gewesen wäre.

In Anbetracht, dass Black Stars nach dem nächsten und letzten Auswärts- spiel in Schötz noch drei Heimspiele austragen kann, ist ein Vorrücken in der Ta­belle rea- listisch. Mehr als Rang 5 dürfte es dennoch nicht geben. Es wäre eine ordentliche Klassie- rung, die aber nicht dem wirklichen Potenzial dieser spielstarken Mannschaft entspricht.