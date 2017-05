Aktiver werden

Es gelte, so Wild, Vieles auf ein neues Fundament zu stellen. Das Leistungszentrum Reigoldswil, das den Nachwuchs-Lead übernommen habe, sei ebenso gefordert wie die Vereine und der Verband. «Wir alle müssen aktiver werden und mehr machen», ist sich der Swiss-Cycling-Präsident sicher.

Er und seine Mannschaft haben deshalb drei Trainings-Zellen, wie er sie bezeichnet, ins Leben gerufen. «Wir sind auch mit dem Sportamt Baselland und mit Sport Basel im Gespräch. Von beiden Stellen erhalten wir wertvolle Unterstützung».

Helfer sind unabdingbar

Dennoch: Wild konnte am Rennen in Möhlin auch strahlen. Die Vorbereitung auf die Saison habe mit den am 11. April gestarteten Prüfungen bestens geklappt, auch dank den Kollegen aus dem Fricktal und den diszipliniert fahrenden Athletinnen und Athleten. «Wir alle sind hier eine Familie und ein sehr eingespieltes Team. Jeder und jede weiss, was zu tun ist».