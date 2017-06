In den letzten Wochen hat Kurt Schudel jeden Mittag zum Telefon gegriffen. Weit über 100 Tennisspielerinnen und Tennisspieler, die in den vergangenen Jahren am internationalen Crossklinik Open in Basel teilgenommen haben, hat er der Turnierdirektor persönlich angerufen und wieder eingeladen.

Ein riesiger Aufwand. Aber ein Aufwand, der sich gelohnt hat. Nicht weniger als 317 Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Schweiz und auch aus dem Ausland, haben sich für das viertägige Tennisspektakel über Pfingsten angemeldet.

«Wenn alle Spieler antreten, dann haben wir in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord», freut sich Kurt Schudel, der das mit 30 000 Franken dotierte Preisgeldturnier bereits zum zwölften Mal organisiert.

Spitzentennis garantiert

Auch bei der diesjährigen Ausgabe des Turniers sind nahezu alle Aushängeschilder der Schweizer Tennisszene am Start. Zwar ist Vorjahressieger und Lokalmatador Marco Chiudinelli nicht mehr dabei, aber mit dem amtierenden Schweizer Meister Yann Marti (N1, 4), dem Luzerner Raphael Lustenberger (N1, 8), der bei den letzten drei Austragungen im Final stand, sowie Robin Roshardt (N1, 7) und Alexander Sadecky (N2, 12) ist Spitzentennis garantiert.

Doch im Kampf um den Titel werden nicht nur die Schweizer Akteure ein Wörtchen mitreden, sondern auch die ausländischen Cracks, die in Basel dabei sein werden. Topgesetzt ist der bolivianische Davis-Cup-Spieler Hugo Dellien (N1, 3).

Aber auch José Pereira (N1, 5) aus Brasilien, sowie der Franzose Romain Jouan (N2, 11), der 2009 in der ersten Runde der French Open gegen die ehemalige Weltnummer 1 Andy Roddick gespielt hatte, dürfen sich Titelchancen ausrechnen.

Nachwuchshoffnungen bei den Frauen

Nicht ganz so stark besetzt ist die Frauenkonkurrenz. Dafür ist diese mit 80 Teilnehmerinnen so gross wie noch nie zuvor in der Geschichte des Turniers. Und es hat einige interessante Spielerinnen dabei.

Da wäre zum Beispiel die U18-Vize-Europameisterin von 2013, Karin Kennel (N2, 15) aus dem Aargauischen Entfelden, die nach wie vor auf den Durchbruch bei den Profis wartet, oder die 16-jährige Lee Yang (N2, 20) aus Taipeh, die aktuell als Nummer 65 der Juniorenweltrangliste geführt wird, oder die 17-jährige Jessica Crivelletto (N2, 20) aus Sursee, die in Frenkendorf trainiert und letzte Woche mit ihrer ersten Finalteilnahme bei einem Profiturnier für Aufsehen gesorgt hat.

Aus Basler Sicht darf man zudem auf das Abschneiden der regionalen Nachwuchshoffnungen Sydney Weller (N3, 34, Basel), Sina Züger (N3, 45, Sissach) und Bojana Klincov (N4, 48, Allschwil) gespannt sein.

Die Spieler sind Gäste

In Anbetracht der über 300 Teilnehmer – rund die Hälfte davon sind Junioren – und des mehr als beachtlichen Spielniveaus, stellt sich eine Frage: Wie schaffen es Kurt Schudel und sein Team, jedes Jahr über Pfingsten so viele und so starke Spieler nach Basel zu locken?

«Unsere Philosophie ist, dass wir als Gastgeber auftreten und alle Spieler – egal wie stark sie sind – als Gäste behandeln. Dieses persönliche Verhältnis wird von den Spielern sehr geschätzt, genauso wie die Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel, die für die Topcracks kostenlos und für alle anderen Teilnehmer inklusive Begleitperson stark vergünstigt sind», sagt Kurt Schudel.