Die Szene spielt am Traumstrand vor dem gigantischen Atlantis-Hotelkomplex auf den Bahamas. Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft bestreitet ihr Training nach Abschluss der Vorrunde, die Stimmung ist locker nach den drei Siegen auf dem Weg zu Rang 1 in der Gruppe A.

Trainer Angelo Schirinzi lacht viel, seine Sprüche sorgen für Unterhaltung. Er trainiert mit, kein Gramm Fett ist am durchtrainierten Körper zu erkennen, der 44-Jährige könnte zwar der Vater von einigen seiner Akteure sein, sieht aber nicht wirklich älter aus als die meisten Spieler.

Mister Beachsoccer

Angelo Schirinzi ist «Mister Beachsoccer». Und zwar nicht nur in der Schweiz. Sondern auf der ganzen Welt. An der WM in Nassau, wo sich die globale Sandfussballerfamilie gerade trifft, kennt er jeden, alle wollen mit ihm sprechen. Und was am feinen Strand im Sand unter praller Sonne auf den ersten Blick wie Aktivferien aussieht, ist das Resultat harter Arbeit. Seit bald zwei Jahrzehnten orchestriert Schirinzi mit Besessenheit den Aufschwung des helvetischen Beachsoccers.