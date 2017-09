Dank des Beziehungsnetzes des finnischen NLB-Headcoachs Aarno Niemi sorgen nun fünf Spielerinnen aus Finnland für Verstärkung in beiden Teams. Julia Laulajainen (20), Micaela Sirola (19), Kaisa Kantokorpi (26), Jenna Kesälä (27) und Ida Mäkinen (20) sollen mithelfen, die von Aarno Niemi geleitete Vorwärtsstrategie im Basler Frauen-Unihockey umzusetzen.

«Mit den fünf Spielerinnen können wir uns nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite verstärken. Dies wird nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig insbesondere für die Entwicklung der jüngeren Spielerinnen wichtig sein», so Sportchefin Sarah Schäfer.

Mit Sina Hettich, Nadia Kramer, Jenny Halter und Jael Steiner sind zudem bereits vier Spielerinnen mit Jahrgang 1997 fix im NLB-Team integriert. Der Verein setzt somit nicht nur auf die Verpflichtung der Finninnen, sondern ist auch bestrebt, den regionalen Nachwuchs in das NLB-Team zu integrieren.

Umstrukturierung in der gesamten Frauenabteilung

Auch der Staff rund um die Frauenabteilung wurde erweitert. Dem Headcoach wurden neu Assistent Daniel Gantenbein und Teamchef Hansjörg Halter zur Seite gestellt. Zusammen mit Sabine Müller und Florence Koch betreut Aarno Niemi zudem neu auch die U21-Juniorinnen.