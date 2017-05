Nach der Partie sind alle voll des Lobes über die nächste FCB-Generation, die selber noch nicht öffentlich sprechen darf. «Schön zu sehen, welches Potenzial unsere Reservespieler haben», sagt Präsident Bernhard Heusler. Trainer Urs Fischer fügt an: «Die Jungen haben mir heute ohne Ausnahme alle gefallen.» Überrascht hat ihn die gute Leistung der jungen Wilden nicht. Auch dem gestrigen Abwehrboss Manuel Akanji gefällt ihr Auftritt: «Am Anfang waren Dominik und Dereck noch etwas nervös. Das war bei meinem ersten Spiel von Beginn an bei den Profis damals auch so. Aber je länger das Spiel dauerte, umso besser wurden sie. Durch das gute Debüt werden sie motiviert sein, für weitere Einsätze zu schuften.» Akanji muss es wissen. Mit 21 ist er Stammspieler und sein Werdegang deswegen ein Vorbild für den Nachwuchs.

Die Bilder des Spiels: