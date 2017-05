Davide Callà ist einer, der den Nagel oft auf den Kopf trifft. Seine Analysen nach den Spielen sind immer pointiert, er kann schnell und treffend einordnen, an was es mangelte und wieso seine Mannschaft nicht gewinnen konnte. Als er nach der Niederlage des FC Basel gegen YB vor die Mikrofone tritt, wird er auf seinen unrunden Gang in den letzten Minuten angesprochen. «Ich werde eben auch nicht jünger», sagt der 32-Jährige und lacht. Und gibt dann noch zu: «Mir ist am Ende etwas das Benzin ausgegangen.»