Jill Vivian Reich erreicht in der Kategorie Elite Damen nach einem harten Rennen den 3. Podestplatz. Mit ihrem Ergebnis qualifiziert sich Jill für den Open Water-JEM Qualifikationswettkampf in Magdeburg Anfang Juli. Tolunay Akcay holt mit einem super Endspurt die Bronze Medaille bei der Elite Herren. Erfolgreiche Junioren Bei den Junioren erreicht Kailea Green den 2. Platz und Aurelia Häusler den 3. Platz. Das tolle Team-Resultat rundete Güray Akcay mit einem sehr mutigen Rennen bei seiner ersten Teilnahme an der 5km-SM ab. Chefcoach Tobias Gross zeigt sich sehr zufrieden und freut sich auf den Basler Cup, das nächste Highlight in der Schwimmsportszene, welches nächstes Wochenende in Basler Joggeli statt findet. Alle Ergebnisse: https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=601939&clubId=65700