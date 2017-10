Multiple-Choice-Fragen

1. Am liebsten gebe ich mein Geld aus für …

a. … stylishe Kleider.

b. ... schöne Ferien.

c. ... gutes Essen.

d. ... teure Sportautos.

2. Das grösste Opfer, dass ich als Fussballer erbringen muss, ist ...

a. … dass ich keine Extremsportarten ausüben kann.

b. ... dass ich auf die Ernährung achten muss.

c. ... dass der Ausgang zu kurz kommt.

d. ... dass die Ferien zu knapp bemessen sind.

... dass die Familie und die Freundin zu kurz kommen.

3. Als persönliches Ritual vor jedem Spiel …

a. ... höre ich mir immer dasselbe Lied an.

b. … bete ich.

c. … telefoniere ich jeweils mit derselben Person.

d. … ziehe ich immer zuerst den rechten/linken Schuh an.