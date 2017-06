Die Enttäuschung darüber hätte sich in Grenzen gehalten, sagt er heute. Mit 19 Jahren wechselte Cecere erstmals zum SC Dornach. Nach einem Abstecher zum SV Muttenz und danach in die Nachwuchsequipe des FCB kehrte er wieder nach Dornach zurück. 2007 riet ihm der Arzt nach einem seiner zahlreichen Bänderrisse, dass es besser wäre, die Aktivlaufbahn zu beenden. 30 Jahre alt war Cecere damals und weit davon entfernt, ohne Fussball leben zu können. Also startete er die Laufbahn als Trainer. Diese neue Aufgabe hatte schnell seinen Ehrgeiz geweckt, sodass er die Ausbildungsleiter hochging. Heute ist er im Besitz eines A-Diploms – und stolz darauf.

Drei Pokale bisher in dieser Saison

Vor drei Jahren übernahm er die erste Mannschaft von Reinach mit dem Ziel, etwas aufzubauen und eine erfolgreiche Zeit zu erleben. Rang drei war es im ersten Jahr. Letzte Saison hinter Timau reichte es zu Platz zwei und am letzten Samstag stemmte er den Meisterpokal der 2. Liga in die Höhe. Mit den Dornacher Senioren wurde er zudem Schweizer Cupsieger und holte letzten Freitag den Pokal für den Regionalmeister. Drei Pokale sind es jetzt bislang in dieser Saison also. An Freitag bestreitet er im Final des Basler Cups mit den Dornacher Senioren den Ü-30-Final gegen Reinach und am Samstag dann mit seinem 2.-Liga-Team den Cupfinal gegen Concordia. «Fünf Pokale innert 22 Tagen, das wäre doch etwas!»

Familie beinahe immer dabei

Cecere ist ein Familienmensch, wen wundert es mit seinen Wurzeln? Seine Frau Corinne, mit der er drei Kinder hat, ist «wenn immer möglich» an den Spielen dabei. Auch die Kinder Ilaria (6) und Dario (3) interessiert es, was Papi macht, Alessio (5 Monate) ist zwar noch zu klein, ist aber dennoch immer dabei. Dimitri (15), Sohn aus erster Ehe, komme von sich aus an die Spiele, auch, weil er Fussballfan sei. Die Familie ist immer um ihn, egal, wo er ist. «Als nach dem Spiel gegen Rheinfelden der Aufstieg feststand, rief ich zuerst meine Frau an.» Die Familie wird am Samstag sicher in Aesch am Cupfinal mit dabei sein und alle Daumen drücken, dass es nochmals reicht für eine Trophäe. Wenn nicht, breche auch keine Welt zusammen. Gegen Concordia werden zwei gute, offensiv eingestellte Teams aufeinandertreffen. Die Tagesform und auch Wettkampfglück können entscheiden.